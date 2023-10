Juliette e Duda Beat não possuem ‘vínculo com criação da campanha’, diz Bauducco

Juliette e Duda Beat são acusadas de plagiar música de Emicida em novo single Crédito: Reprodução/Twitter (@juliette)/Divulgação/Laboratório Fantasma

Após serem acusadas de plágio, Juliette e Duda Beat foram retiradas da responsabilidade da produção de "Magia Amarela". A canção, lançada nesta quarta-feira, 18, foi acusada de plagiar "AmarElo", projeto audiovisual do rapper Emicida. Com a controvérsia, as artistas revelaram que a parceria musical se tratava de uma publicidade da marca Bauducco. Na nota divulgada na noite desta quarta-feira, 18, a Bauducco, empresa alimentícia responsável pela criação do projeto que envolvia Juliette e Duda Beat, confirmou que as cantoras não possuem vínculo com a criação da campanha".

“A escolha das cantoras Juliette e Duda Beat refletiu o propósito da campanha: são duas artistas que já tinham uma amizade e formam ‘uma família’ com base nos laços de afeto, afinidade e da arte”, explica o comunicado. Na publicação, a empresa detalha que os “materiais gráficos de divulgação seria a mesma já usada pela marca”. De acordo com apontamentos feitos por usuários nas redes sociais, não apenas a estética do cenário é semelhante ao do projeto de Emicida - que contém participações de Majur e Pabllo Vittar -, mas a letra e tipografia utilizadas para o pôster são similares. Bauducco cancela campanha publicitária com Juliette e Duda Beat após acusação de plágio a música de Emicida Crédito: Reprodução/Instagram @bauducco Bauducco cancela campanha publicitária com Juliette e Duda Beat após acusação de plágio a música de Emicida Crédito: Reprodução/Instagram @bauducco Com a polêmica, a Bauducco afirma que a campanha publicitária que tem participação de Juliette e Duda Beat foi cancelada e que “seguirá dialogando com os artistas envolvidos”.

Irmão de Emicida aponta apropriação em 'Magia Amarela', feat de Juliette e Duda Beat Nesta manhã, o produtor e compositor Evandro Fióti, irmão de Emicida, afirmou que dará início a um processo por plágio. “Sabe apropriação e tudo aquilo que a gente discursa sobre ética? Então, esse mercado tem bem pouco. Sem criticar as artistas que, inclusive, admiro. Mas nosso jurídico vai trabalhar”, escreveu no Twitter. Plágio? Manu Gavassi revela estar triste com clipe de Juliette; ENTENDA