Plágio? Manu Gavassi revela estar triste com clipe de Juliette

Novo clipe de Juliette com Marina Sena teve "referência direta" de álbum visual de Manu Gavassi Crédito: Divulgação

Com diversas polêmicas desde o lançamento no início de agosto, o clipe de “Quase não Namoro” segue sendo assunto nas redes sociais. Música de Juliette com participação de Marina Sena, a produção audiovisual foi alvo de críticas da cantora Manu Gavassi. Com uma estética vintage, que remonta cenários históricos e cenas de filmes clássicos, como “Titanic”, de 1997, e “Ghost - do outro lado da vida”, de 1990, o clipe de Juliette, que tem direção artística de Felipe Sassi e Indio, está sendo comparado ao disco “Gracinha”, de Manu Gavassi. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Lançado em novembro de 2021, o álbum visual de Gavassi teve direção criativa e roteiro da própria artista. De acordo com a assessoria de imprensa da ex-participante do BBB 20, Manu está “extremamente triste” com o clipe de Juliette.

“[Manu] confessa que ficou extremamente triste com a equipe que, de acordo com ela, são pessoas conhecidas e pegaram referências diretas do projeto, ao qual se dedicou por completo”, revelou a assessoria da cantora em nota enviada ao Estadão. VEJA TAMBÉM Marina Sena grava clipe na Sabiaguaba, em Fortaleza O comunicado ainda detalha que Manu havia conversado com Juliette antes da “polêmica estourar” e que não responsabiliza a amiga pelo possível plágio de seu material audiovisual. Queerbaiting em clipe: entenda a acusação contra Juliette e Marina Sena A ex-BBB Juliette lançou o clipe “Quase não namoro” com a participação da cantora Marina Sena, nesta quinta, 10, e vem sendo acusada por internautas de “queerbaiting”. O vídeo conta com um cenário de flerte entre as cantoras, ambientado em um ateliê. As duas protagonizam cenas inspiradas nos filmes “Titanic”, de 1997, e “Ghost - do outro lado da vida”, de 1990. Os usuários estão alegando que Juliette se apropriou de uma narrativa LGBTQIAPN+ em seu novo trabalho para chamar atenção e atrair este público. O tema vem sendo discutido e polemizado nas redes sociais, dividindo opiniões.

Clique aqui para assistir no YouTube Internautas reclamam da forma que as artistas interagem no clipe, alegando que o contato encenado da dupla fortificava o fetichismo já associado ao relacionamento entre duas pessoas do sexo feminino.