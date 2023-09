João Gomes é acusado de agredir primo de 13 anos; cantor alega "distorção"

O menino morou com o cantor no período em que a mãe alega terem ocorrido as violências, praticadas pelo artista e por um amigo próximo. Junto ao boletim foram postadas fotos e vídeos de João Gomes junto ao garoto, bem como imagens de ferimentos da criança.

Após a repercussão do caso, a assessoria do artista se pronunciou sobre o caso, onde afirmou surpresa com a, segundo eles, distorção da situação.

“A equipe do artista João Gomes, toma conhecimento oficioso do fato veiculado em alguns perfis de redes sociais e vem a público pronunciar-se no único objetivo de registrar surpresa, pois supostamente decorrente de familiares direto do menor, e destacar a completa distorção da situação com a realidade”, disse o advogado do cantor em nota enviada ao portal Léo Dias.

A publicação com a denúncia ainda traz conversas entre os dois através do perfil da influenciadora digital e esposa de João, Ary Mirelle. Ao subcelebrities, a mãe da criança, também prima do artista, falou sobre o caso.

“Fiquei ciente de outra ocasião anterior, na qual não houve evidências visíveis, mas recentemente meu filho estava sendo deixado na companhia de outra pessoa, que o tratava de forma desumana, privando-o de alimentação adequada e obrigando-o a acordar nas condições mais adversas para levá-lo à escola. João tinha conhecimento disso e nada foi feito”.

A prima informou à página que, ao tomar conhecimento da denúncia, o cantor tentou contato com ela por várias vezes, mas a mesma diz que não teve condições emocionais para respondê-lo.

Ainda em nota, o cantor e seu staff afirmam que irão aguardar o desenrolar do caso para apresentar mais detalhes. “O comportamento inapropriado e a agressividade do menor já extrapolava o admissível e a consequência do retorno do mesmo aos familiares era decisão tomada. Nesse contexto, a equipe de João Gomes registra que o artista e seus familiares aguardarão as formalidades legais e o momento correto para prestar todos os esclarecimentos porventura necessários”, finaliza o texto.