Juliette detona produtores: ‘Acham que eu devo cantar só forró’

Primeiro álbum de Juliette será lançado no dia 17 de agosto; "Ciclone" terá faixas com participação de cantores brasileiros

Com lançamento musical marcado para a próxima quinta-feira, 17 de agosto, “Ciclone” é o primeiro álbum de Juliette e marca sua nova fase na música. Reunindo ritmos diversos, o disco revela uma nova face da ex-BBB que agora assume o comando da sua própria carreira.

Em entrevista à Folha de S. Paulo, Juliette comentou sobre o tratamento recebido pelos produtores musicais por ser uma artista nordestina.

“As pessoas têm o péssimo hábito de achar que só porque sou nordestina devo cantar apenas forró. Isso não existe. (...) No Nordeste chega todo tipo de música.".

Na publicação divulgada no domingo, 6, a vencedora do Big Brother Brasil 2021 (BBB 21) relembra o lançamento do single “Diferença Mara”, em que as rádios solicitaram a remoção da sanfona na faixa para que pudessem tocar a música nas plataformas.

“Qual a lógica de tirar um instrumento? [Até] banda de rock internacional usa sanfona. É um pensamento tão pequeno e limitador”, disse. Juliette aproveitou para complementar sobre o preconceito da indústria musical: “A xenofobia empobrece nossa cultura. A gente vicia em cantar como o mercado impõe.”.



