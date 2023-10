Juliette e Duda Beat são acusadas de plagiar música de Emicida

Novo single de Juliette e Duda Beat, "Magia Amarela" foi apontada como plágio de "AmarElo", do rapper Emicida

De acordo com apontamentos feitos por usuários nas redes sociais, não apenas a estética do cenário é semelhante ao do projeto de Emicida - que contém participações de Majur e Pabllo Vittar -, mas a letra e tipografia utilizada para o pôster são similares.

As cantoras Juliette e Duda Beat lançaram na madrugada desta quarta-feira, 18, a canção intitulada “Magia Amarela”. O novo projeto, entretanto, está sendo acusado pelo produtor e compositor Evandro Fióti de plagiar “AmarElo”, do rapper Emicida.

Em live no Instagram, Fióti sustentou ter sido “mais uma apropriação da branquitude de trabalhos produzidos por pessoas negras”, apontando também a falta de ética na criação do projeto.

“ Estou indignado . Vou explicar esse contexto dessa apropriação, plágio e mais uma vez falta ética nesse mercado vindo em sua maioria (mas não somente), de pessoas brancas. E reafirmo que essa crítica é coerente e vai no lugar certo, não quero hate em cima da Juliette ou Duda”, afirmou em outra postagem.

No X (Twitter), Fióti, que também é irmão do rapper, compartilhou um tweet de Juliette divulgando a música e escreveu: “Sabe apropriação e tudo aquilo que a gente discursa sobre ética? Então, esse mercado tem bem pouco. Sem criticar as artistas que, inclusive, admiro. Mas nosso jurídico vai trabalhar ”.

Ele ainda afirmou que a empresa negociou anteriormente com a equipe de Emicida , mas não tinham chegado em um acordo no cronograma e prazo.

“Vai dizer que se apropriou e colocou a música como “amar é o elo” na composição e que isso não teve uma fonte de inspiração? Que isso não teve nenhuma ligação com um dos trabalhos mais relevantes dos últimos tempos da música?”, questiona retoricamente o produtor.

Além da música, “AmarElo”, do Emicida, também nomeia um álbum do cantor e foi inspiração para um documentário na Netflix.

A BPMCOM, equipe responsável por gerenciar a carreira de Juliette, publicou nota oficial no Instagram afirmando que o projeto faz parte de uma campanha publicitária que a cantora foi contratada para fazer parte. "A equipe da cantora está em contato com os contratantes responsáveis pela criação e produção da campanha para mais esclarecimentos", finalizou a nota.

“Tanto por questões financeiras também, porque a verba que eles tinham não justificava com a entrega que a gente tinha que fazer”, declarou. Publicações repostadas pelo produtor indicam que a empresa seria a Bauducco .

Juliette também foi acusada por plagiar Manu Gavassi

Este não foi o primeiro caso de plágio que Juliette é envolvida. Com diversas polêmicas desde o lançamento no início de agosto, o clipe de “Quase Não Namoro”, música de Juliette com participação de Marina Sena, a produção audiovisual foi alvo de críticas da cantora Manu Gavassi.

RELEMBRE | Plágio? Manu Gavassi revela estar triste com clipe de Juliette

Com uma estética vintage, que remonta cenários históricos e cenas de filmes clássicos, como “Titanic”, de 1997, e “Ghost - do outro lado da vida”, de 1990, o clipe de Juliette, que tem direção artística de Felipe Sassi e Indio, está sendo comparado ao disco “Gracinha”, de Manu Gavassi.



Lançado em novembro de 2021, o álbum visual de Gavassi teve direção criativa e roteiro da própria artista. De acordo com a assessoria de imprensa da ex-participante do BBB 20, Manu está “extremamente triste” com o clipe de Juliette.

“[Manu] confessa que ficou extremamente triste com a equipe que, de acordo com ela, são pessoas conhecidas e pegaram referências diretas do projeto, ao qual se dedicou por completo”, revelou a assessoria da cantora em nota enviada ao Estadão.

O comunicado ainda detalha que Manu havia conversado com Juliette antes da “polêmica estourar” e que não responsabiliza a amiga pelo possível plágio de seu material audiovisual.

(Colaborou Lillian Santos)