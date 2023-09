Juliette pediu vaga em 'Auto da Compadecida 2' para Selton Mello

A cantora Juliette quer se aventurar em novas formas artísticas. Desta vez, a grande vencedora do Big Brother Brasil 2021 (BBB 21) revelou o desejo de participar da sequência de “O Auto da Compadecida”.

Durante participação no podcast “Um Milkshake Chamado Wanda”, a artista contou que entrou em contato com Selton Mello para conseguir uma “vaguinha” no novo filme de Guel Arraes.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Clique aqui para acompanhar as principais notícias de famosos, da TV e de realities no canal do O POVO no WhatsApp