SBT se pronuncia após divulgar sorteio de viagem para Israel

O SBT se envolveu numa polêmica durante a exibição do Programa Silvio Santos no domingo, 15. Na ocasião, Patrícia Abravanel, filha de Silvio e atual apresentadora do programa, e Andréa Nóbrega divulgaram um sorteio no qual o prêmio seria uma viagem para Israel.

A promoção faz parte da publicidade paga pelo empresário Sidney Oliveira, da rede de farmácias Ultrafarma, que incluía o sorteio de seis viagens para “Terra Santa e Fátima com acompanhante”, além de 14 Iphones.

