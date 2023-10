Globo é denunciada ao MPF por intolerância religiosa em novelas

O Ministério Público Federal (MPF) recebeu uma denúncia direcionada à Globo sobre prática de intolerância religiosa em suas novelas. Uma frente da liderança de religiões de matrizes africanas entrou com representação no MPF acerca do assunto e a iniciativa é uma reação a uma suposta orientação dada a autores de dramaturgia da emissora a não investirem mais em enredos com temáticas espíritas, privilegiando as evangélicas.

As informações foram divulgadas inicialmente pelo jornalista Gabriel Perline, do Portal IG. O alvo é Amauri Soares, diretor dos Estúdios Globo, e o desencadeador do pedido de investigação foi uma reportagem de Carla Bittencourt, de 26 de setembro, na qual aponta que em uma reunião com autores o profissional afirmou que em cerca de dez anos os evangélicos serão maioria no Brasil. Assim, há o desejo da emissora em “conquistar” esse público.