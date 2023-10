Projeto de Lei de valorização dos músicos é debatido na Alece

Novo Projeto de Lei busca atualizar o repasse do couvert artístico e reajustar a remuneração do músicos do Ceará

O Projeto de Lei de Valorização dos Músicos e Músicas do Ceará será debatido na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece). De autoria do deputado estadual Renato Roseno (Psol), a ação está em trâmite na Câmara dos Deputados a partir desta terça-feira, 17.

Idealizado pelo Sindicato dos Músicos Profissionais no Estado do Ceará (Sindimuce), o PL tem como objetivo valorizar os trabalhadores e as trabalhadoras da música do Estado, além de reajustar a remuneração dos profissionais do setor.

De acordo com o Sindimuce, o Projeto de Lei de Valorização dos Músicos e Músicas do Ceará pretende atualizar e ampliar a Lei Estadual do Couvert Artístico (15.112/12), esta no qual permite que os estabelecimentos comerciais possam cobrar couvert.