Manu Gavassi grava tributo a Rita Lee: 'Libertação da minha voz'

A MTV e a Paramount+ lançam na próxima quinta-feira, 2, o "Acústico MTV: Manu Gavassi canta Fruto Proibido". O projeto, que presta homenagem a Rita Lee, é conduzido pela roteirista, atriz, cantora e ex-BBB, Manu Gavassi em conjunto com uma banda composta inteiramente por mulheres.

Em coletiva cedida nesta sexta-feira, 27, sobre o lançamento, a artista de 30 anos utilizou em diversos momentos a palavra “desafio” ao falar sobre o processo de dar a própria voz a um álbum referência do rock n’roll dos anos 1970.

"Eu achei esse álbum inteiro muito desafiador. Eu optei e não mudei nenhum tom original. Eu me desafiei a cantar no tom original. Acho que é um tom que a Rita nem canta mais, ela já mudou muito a maneira que interpreta as próprias músicas. Só que eu sabia que era muito desafiador, que era muito rock n'roll, que fazia parte da época, mas que eu ia ter que me desafiar vocalmente como nunca. Eu estava muito na minha zona de conforto há muitos anos, então eu fiz muita aula de canto para isso, para tomar coragem”, revelou a paulistana.

Manu conta que, um dos truques para conseguir vencer o desafio pessoal foi perder o medo e ter atitude para homenagear Rita Lee, a quem ela sempre cita como uma grande inspiração. “Acho que o lance maior é a atitude, não ter medo de cantar, que era o que eu colocava. Eu colocava medo de cantar, medo de cantar errado e isso te trava. Eu exercitei muito isso. A minha professora de canto é a mesma desde que eu tinha 13 anos e ela olhou pra minha cara e falou 'Finalmente você voltou, você tá cantando, que saudade de te ouvir'. Pra mim foi uma libertação muito grande, foi muito desafiador pelos meus medinhos, inseguranças e zona de conforto”, retificou a artista, que complementou salientando que, a partir do momento que se abriu ao projeto, conseguiu se divertir com as gravações e produção.

“A partir do momento que topei, comecei a cantar e comecei a fazer, foi uma delícia. Foi divertido cantar músicas que não são minhas, fazer um show com músicas que não são minhas e eu nunca tinha feito isso na vida. Eu pude me divertir mais com as músicas, não estava tão preocupada em me provar, em nada. Só queria me divertir com o álbum que eu amo e fazer uma homenagem linda e feliz e pra cima e acho que foi isso que aconteceu", falou.

Acústico MTV: Manu Gavassi canta Fruto Proibido



Quando: quinta, 2 de fevereiro

Horários: canais Paramount+ (0 horas) e MTV (20h20min)



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

