Escritor lança livro que conta história de avó durante holocausto

Nesta segunda-feira, 16, às 19 horas, na Fundação Demócrito Rocha, acontece o lançamento do livro “Entre as Sombras e os Sóis: a história de Sala Borowiak”. O evento é aberto ao público e contará com a presença do autor da obra, Carlos Reiss, que é coordenador-geral do Museu do Holocausto de Curitiba, Carlos Reiss.

Fascinado em entender a história através de livros, Carlos decidiu compreender o período da Segunda Guerra Mundial por meio de sua própria herança. Neste livro-documento, o escritor conta a vida de sua avó e resgata o período do Holocausto.

"Meus quatro avós eram judeus poloneses que sobreviveram ao Holocausto. A minha avó paterna, a Sara, que é a personagem principal desse livro, nasceu numa cidade grande na Polônia e tinha 14 anos quando os alemães invadiram o país. Ela foi confinada num gueto e passou por três campos de concentração e extermínio, um deles, Auschwitz", revela o autor em entrevista ao Vida&Arte.