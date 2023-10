Getúlio Abelha aborda trajetória em entrevista com Fernanda Lima

Cantor Getúlio Abelha foi entrevistado no programa de entrevista "Minha Viagem", apresentado por Fernanda Lima. Episódio está disponível no YouTube da artista

No episódio gravado durante a passagem da turnê "Marmota Eurotour" por Lisboa, em Portugal, o artista relembrou a infância, falou sobre a relevância do forró e a mensagem por trás das produções.

O cantor Getúlio Abelha , piauiense radicado no Ceará, foi o mais recente convidado do programa "Minha Viagem" , apresentado por Fernanda Lima e divulgado no domingo, 15, nas redes sociais.

"Quando eu não estiver vivo, crianças que ainda nem nasceram podem se deparar com a minha música e descobrirem o que estava sendo falado nesse momento", projetou. De acordo com Getúlio, a criação das canções envolvem uma "renovação eterna". "Tenho muita curiosidade para saber as coisas que vêm pela frente, sempre estou antecipando as ideias", comentou.

Apesar do papo descontraído, ele também mencionou as modificações políticas que ocorreram na mudança do governo de Jair Bolsonaro para o de Luís Inácio Lula da Silva (PT).

"Esses últimos quatro anos foram muito agitados politicamente, acabou gerando uma necessidade de expressão muito forte das comunidades LGBT, ou nordestinas, ou pretas. Acho que acabou tirando uma potência de criação muito forte, agora que as coisas estão mais tranquilas talvez seja o momento da gente se divertir".

O episódio completo está disponível no YouTube da apresentadora. Após os shows pela Europa, Getúlio segue com apresentações pelo Brasil. A próxima acontece no dia 21, em Porto Alegre.