Gravadora deve indenizar herdeiros de João Gilberto em R$ 150 mi

Foi determinado pela Justiça do Rio de Janeiro que a gravadora EMI Records deve pagar aos herdeiros do cantor e compositor João Gilberto (1931-2019) uma indenização no valor de R$ 150 milhões. A informação foi divulgada nesta terça-feira, 17, pela 14ª Câmara de Direito Privado do estado após a homologação do quarto laudo pericial.

De acordo com informações do F5 (Folha de S. Paulo), o laudo anterior apontava que o valor a ser pago seria de R$ 13 milhões. Entretanto, a defesa da família do compositor denunciou que a gravadora teria manipulado o cálculo. A nova decisão valida a afirmação, trazendo notas fiscais irregulares.

