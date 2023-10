Preta Gil revela ter sido traída por sete meses: "Não desconfiava"

Em entrevista, Preta Gil revelou ter sido traída pelo ex-marido durante sete meses. Crédito: Reprodução/redes sociais

Em entrevista, Preta Gil revelou ter sido traída pelo ex-marido Rodrigo Godoy durante sete meses. O personal trainer manteve durante este tempo uma relação amorosa com Ingrid Lima, ex-amiga e estilista da artista. A declaração foi feita em sua participação no programa “De Frente com Blogueirinha” na segunda-feira, 16. “Logo que acontece, você fica se questionando ‘meu Deus, o que aconteceu? O que deu errado?’ “, contou ela sobre sua reação. Em seguida, a cantora disse que ao “se acalmar”, algumas situações começam a ser lembradas. “Foram sete meses que o sujeito estava me traindo e eu nem desconfiava. Eu era cega", continua. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Ela afirmou que não suspeitava pela confiança que tinha na relação deles. Entretanto, Preta disse que, em algum momento, começou a implicar com a stylist, como um “pressentimento”. “Comecei a ter uma rusga com ela, que ela não estava me descendo. Uma intuição minha”, explicou.