Preta Gil volta aos palcos após cirurgia para remoção de tumor

A cantora Preta Gil se apresentou ao lado do pai dias depois de receber alta do hospital, onde estava sob cuidados após a remoção de um tumor no intestino

Durante a apresentação de “Sinais de Fogo”, um canção de sucesso de sua carreira, Preta expressou seu amor à plateia. “São Paulo, eu amo vocês”, afirmou. Esse foi um dos últimos shows da turnê que traz a família Gil, que se encerra neste fim de semana com duas outras apresentações na cidade, uma na sexta e outra no sábado.

Após 28 dias internada, Preta Gil fez sua volta aos palcos nesta quinta-feira, 14, em um show ao lado do pai Gilberto Gil, na turnê “Nós, a Gente”, no espaço Unimed. Ela tinha ficado hospitalizada no hospital Sírio-Libanês depois de ter sido operada para a remoção de um tumor no intestino e uma histerectomia total abdominal.

Preta Gil ficou solteira no início do seu tratamento, quando se separou do personal trainer Rodrigo Godoy. O casamento terminou sob rumores de uma traição por parte do homem e, no período de sua internação, ela acusou o ex de “armar” uma vida dupla.

A cantora também homenageou seu pai no show de quinta. “Sou filha de um imortal, Gilberto Gil”, celebrou e o cantor respondeu mandando um beijo. Ela agradeceu, ainda, aos médicos responsáveis por seu tratamento e aos familiares e amigos que estiveram ao lado durante os 28 dias internada.

Desde de janeiro, a artista está em tratamento médico devido a um câncer no intestino. Em agosto, ela realizou uma cirurgia para a retirada do tumor e estava internada desde então. No dia 10 de setembro, domingo, recebeu alta após 28 dias internada.

