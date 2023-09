Sandy e Lucas já terminaram duas vezes; cantora conta início do relacionamento

A cantora Sandy Leah e seu ex-marido, o músico Lucas Lima, anunciaram o fim do relacionamento nesta segunda-feira, 25. Em post no Instagram, os dois afirmam que não teve brigas nem mágoas, e comentam que, apesar do fim do casamento, seguirão com “respeito e amizade infinita".

O casal ficou junto por 24 anos, desde quando começaram a namorar ainda na adolescência. Da união, o ex-casal tem gerou um filho: Theo, de 9 anos.