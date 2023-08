Preta Gil diz estar 'livre de células cancerígenas', após cirurgia

Nesta terça-feira, 22, Preta Gil revelou que está “está livre de células cancerígenas”. Em vídeo publicado em seu Instagram, ela conta que a cirurgia, apesar de complexa e grande, foi bem sucedida.

“Esperei tanto por esse dia, pra poder vir aqui e falar com vocês. Semana passada, me submeti a uma cirurgia, para poder retirar um tumor do reto. Somente ontem, tivemos o resultado final dela. Sim, meu corpo está livre de células cancerígenas. Tivemos remoção total do tumor”, disse a cantora em vídeo ainda no hospital.

Ela completa afirmando que a cura é um processo e que envolve reabilitação. A artista ficará com uma bolsinha de ileostomia durante três meses, e continuará se cuidando.