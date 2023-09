Ex-marido de Preta Gil confirma separação de estilista com quem traiu a cantora

A separação veio à tona dias depois de Preta Gil postar um desabafo no Instagram sobre a traição do ex-marido e da amiga.

Rodrigo Godoy, ex-marido de Preta Gil , terminou o relacionamento com Ingrid Lima , com quem traiu a cantora. Ele falou sobre a separação em uma live no seu perfil do Onlyfans, onde compartilha conteúdo sensual. Ingrid era estilista e amiga de Preta Gil, tendo sido apontada como pivô da separação dos dois.

Ex-marido de Preta Gil, Rodrigo Godoy confirma separação de estilista com quem traiu a cantora: cantora desabafa sobre traição nas redes sociais



Na manhã da última segunda-feira (4/9), Preta Gil publicou nos stories do Instagram dois textos revelando que teve insônia ao pensar na traição do ex-marido. Ele começou a se relacionar com Ingrid Lima às escondidas, enquanto Preta passava pelo tratamento contra o câncer.

“Não consigo aceitar, como eu fui casada nove anos e meio com um homem desses? Como pude ajudar tanto uma mulher como essa?(...) Sim, eu não superei tanta baixaria. Me explica, como superar tão rápido algo tão cruel? Um dia estarei preparada para dividir com vocês toda a sujeira", escreveu a cantora.

Preta Gil está internada há quase um mês após cirurgia de retirada do tumor. Diagnosticada com câncer no intestino em janeiro deste ano, a artista realizou a última sessão de radioterapia no início do mês de junho.