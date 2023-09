Preta Gil é homenageada na Semana de Moda de Nova York: 'Emoção'

Preta Gil foi surpreendida com uma homenagem feita por amigos durante a Semana de Moda de Nova York (NYFW), realizada nos Estados Unidos.

A cantora, que recebeu alta no domingo, 10, está se recuperando em São Paulo após cirurgia de retirada de um tumor no intestino e não pôde comparecer ao desfile promovido pelo amigo Gominho, que apresentou uma coleção de roupas assinada por ele no último sábado, 9.

As peças fazem parte da marca de beachwear sustentável Bela Brand, que trazem estampas coloridas e vibrantes, concebidas pelo próprio apresentador. Participaram do evento Letícia Colin, Letticia Munniz e a empresária Ju Ferraz, que desfilaram com as roupas. Os artistas usaram uma camiseta com a frase "Preta é nossa".