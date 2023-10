Melody recusa pedido de Anitta para novo remix: 'O jogo virou'

A cantora Anitta elogiou Melody no programa "De Frente Com a Blogueirinha" e pediu uma nova versão da música "Mil Veces"

A cantora Melody rebateu as falas feitas por Anitta no programa "De Frente Com A Blogueirinha" da última quarta-feira, 11. A intérprete de "Funk Rave" distribuiu elogios para a jovem de 16 anos e disse que poderia gerenciar a carreira da artista.

"Eu acho ela o máximo e linda. Adoraria que ela fizesse o remix de 'Mil Veces'. Já quero pedir a versão dela, tá autorizadíssima, vou amar", completou.

Melody respondeu a Girl From Rio na ferramenta Stories, do Instagram. "Não pude deixar de olhar as menções no vídeo da Anitta, dela comentando sobre mim, falando sobre 'Fake Amor' e pedindo uma nova versão da música nova dela, 'Mil Veces", disse.

Entretanto, o pedido foi recusado pela jovem. "Muito obrigada pelos elogios, mas sinceramente, estou em outra fase da minha carreira. O jogo virou", afirmou.