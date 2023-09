Preta Gil relembra traição de ex-marido: ‘Foram cruéis’

Na manhã desta segunda-feira, 4, a cantora relembrou da situação que viveu com o ex-marido, o personal trainer Rodrigo Godoy, após descobrir que ele a traía: “ Meu ex-marido e sua amante foram cruéis , frios, maquiavélicos e tão sujos comigo. Não consigo aceitar, como eu fui casada nove anos e meio com um homem desses?”.

Preta Gil segue em processo de recuperação da cirurgia de remoção de tumor, realizada no dia 16 de agosto. Recebendo visitas de amigos e familiares, a artista de 49 anos de idade vem compartilhando atualizações do seu quadro de saúde com os seguidores no Instagram .

Preta Gil fala sobre separação de Rodrigo Godoy

Preta Gil e Rodrigo Godoy se separaram em abril de 2023. O casal esteve junto durante sete anos e o divórcio ocorreu enquanto a cantora iniciava o tratamento do câncer no intestino. Na época, Preta pediu para que seus fãs a “protegessem da nojeira”, pois estava realizando tratamento oncológico.

“As verdades estão vindo à tona, o que para mim é muito doloroso e cruel. Eu peço que vocês também me ajudem a me proteger de toda essa nojeira, pois estou frágil, no meio de um tratamento oncológico, depois de quase morrer numa sepsemia. Eu preciso de paz para me curar”, compartilhou.

No dia 29 de junho, a cantora Preta Gil fez um Story no Instagram revelando a traição do ex-marido com a amante Ingrid Lima, que era stylist da artista. "Sim, eu coloquei uma pessoa para trabalhar dentro da minha casa, que com sua dissimulação e mau-caratismo, fez o que fez", disse na ocasião.

Na publicação desta segunda-feira, 4 de setembro, a filha de Gilberto Gil desabafa ao relembrar o caso: “Não foi só traição, foi uma armação sórdida, um plano real de enganação para viver uma vida dupla, sem medo, me usando, me enganando. Dói demais, dói muito”.



