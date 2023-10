Neto de Paul Mccartney e filha de Bill Gates estão namorando

Herdeiros do ex-The Beatle e do fundador da Microsoft estão namorando

A confirmação do relacionamento foi dada por Phoebe Gates, herdeira do fundador da Microsoft , em publicação no Instagram no início de outubro.

Na postagem, a jovem está ao lado de Arthur Donald, neto do músico britânico, em Paris, na França. O relacionamento do casal de herdeiros foi revelado há algumas semanas pelo DailyMail.

De acordo com o site de notícias, as famílias do casal de jovens são próximas há anos. A estilista Stella McCartney, filha do eterno The Beatle e tia de Arthur, é amiga de Melinda Gates, mãe de Phoebe e ex-esposa de Bill.



