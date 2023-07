Preta Gil mostra cicatriz em seu colo e explica uso de adesivos

De folga em Atins, Preta Gil explicou nos Stories do Instagram de onde veio a cicatriz e o que são os adesivos em seu peito

Na tarde desse sábado, 29, Preta Gil, 48, explicou o motivo dos curativos e cicatrizes em seu colo em um vídeo publicado em suas redes sociais.

"Muita gente me pergunta o que é isso aqui. Vamos lá... Um deles é a cicatriz do porte que eu coloquei para fazer a quimioterapia. Abri isso aqui e fechei umas três vezes, porque deu problema com o porte uma vez. Depois fez de novo e teve que mexer. Então, é uma cicatriz", afirmou Preta.

"Logo abaixo [o adesivo] é um remédio para dor, para as dores que eu sinto em consequência da radioterapia", completou.

No final dos seus Stories, Preta Gil comenta que está indo à praia mas se protegendo com filtro solar.

