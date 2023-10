Anitta diz que não faria música para namorado: 'Ninguém merece minha moral’

A cantora fez revelações sobre sua carreira no programa De Frente com Blogueirinha nesta quarta-feira, 11

Durante sua participação no programa De Frente com Blogueirinha, que foi ao ar nessa quarta-feira, 11, Anitta afirmou que não faria música para um namorado seu. A artista disse ainda que “não julga” quem faz, mas que ela não daria “essa moral”.

"Isso eu não faria porque acho que ninguém merece essa minha moral, nesse nível, no trabalho. Trabalho é uma coisa que eu conquisto, mas não julgo quem faz, pelo amor de Deus”, afirmou Anitta.

Anitta diz que não mistura vida amorosa com trabalho

A cantora fluminense ainda frisou a luta em sua carreira e destacou que não mistura sua vida amorosa com o trabalho: “Eu conquistei com tanta luta sozinha, amor, para eu dar de bandeja falando o nome de um fulano que eu nem sei o que é que vai fazer comigo amanhã… Eu com um trabalho sou um pouco chata"