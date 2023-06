Taylor Swift: conheça a cantora e suas principais polêmicas

A “The Eras Tour”, turnê da cantora Taylor Swift que celebra seus lançamentos e regravações, foi anunciada no Brasil pela produtora Time for Fun. As apresentações acontecerão no Rio de Janeiro, no dia 18 de novembro, e em São Paulo, nos dias 25 e 26 de novembro.

A artista já havia planejado shows no País em 2020, para acompanhar o álbum “Lover”, mas a performance foi cancelada seguindo preocupações com a pandemia de Covid-19. Agora, Taylor volta ao Brasil 11 anos depois de um pocket show no Rio de Janeiro.

Descubra quem é a cantora norte-americana e as polêmicas que envolveram a artista nos últimos anos.

Taylor Swift: conheça a artista

A artista, nascida no estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos, ‘coleciona’ os títulos de cantora, compositora, diretora e roteirista. Sua participação na indústria musical começou a partir do primeiro álbum, o autointitulado “Taylor Swift”, em 2006.

Swift é descrita no portal da cerimônia de premiação Grammy Awards como “a primeira e única artista solo mulher a ganhar o Grammy de Álbum do Ano três vezes por suas gravações solo”.

A regravação de seu álbum “Red (Taylor’s Version)”, em 2021, permitiu que a norte-americana escrevesse e dirigisse um curta-metragem para a versão estendida da música “All Too Well”, uma das preferidas dos fãs da cantora.

Taylor Swift: quatro polêmicas envolvendo a cantora

Confira a seguir as quatro principais polêmicas que envolveram Taylor Swift em sua carreira.

1. Kanye West x Taylor Swift: #TaylorSwiftIsOverParty

A controvérsia entre os dois artistas começou no palco do Video Music Awards (VMA) — premiação conhecida nos Estados Unidos — em 2009, quando Taylor Swift foi interrompida pelo rapper Kanye West, de 33 anos de idade, no meio de seu discurso de agradecimento.

“Eu vou te deixar terminar. Estou feliz por você, mas Beyoncé fez um dos melhores vídeos de todos os tempos", declarou West após tirar o microfone da mão de Taylor, então com 19 anos.

A situação constrangedora impediu que a cantora terminasse de falar, saindo para os bastidores.

Kanye West invadiu o palco da premiação VMA e tomou o microfone de Swift Crédito: Christopher Polk/AFP

Anos depois, em 2016, no trecho de sua música “Famous”, West cita Taylor Swift e recebe comentários negativos sobre o tom pejorativo, inclusive da artista. “Eu acho que eu e a Taylor ainda poderíamos transar. Eu fiz aquela v*dia famosa”, canta o rapper.

Sua esposa na época, Kim Kardashian, publicou uma série de vídeos que supostamente comprovavam o aval de Taylor sobre o conteúdo da letra em uma ligação ao telefone. A gravação criou um movimento contra a cantora no Twitter, usando a hashtag “#TaylorSwiftIsOverParty”.

A íntegra da ligação polêmica só chegou ao público em 2020 e revelou cortes na gravação que demonstravam a veracidade de Swift. O rapper de fato omitira palavras de sua música ao telefone, deixando a cantora desconfortável.

2. Taylor Swift x Katy Perry: “Bad Blood”

Em entrevista para a revista Rolling Stone, Swift revelou que a música “Bad Blood”, parte do álbum “1989”, foi inspirada em “outra artista feminina”, que a cantora preferiu não revelar. Na época, a rival havia contratado dançarinos da turnê “Red” de Taylor.

“Ela basicamente tentou sabotar uma turnê de arena inteira. Ela tentou contratar um monte de gente que trabalhava para mim”, revelou em 2014.

As conexões com Katy Perry foram apontadas pelos fãs e pela mídia, recebendo um single de resposta para Swift, intitulado “Swish Swish”. “Há uma situação e ela começou, e é hora de ela terminar”, afirmou Perry no programa “Carpool Karaoke”, de James Corden.

A rivalidade acabou com uma atitude de Katy Perry, que mandou um ramo de oliveira para a cantora e uma mensagem de desculpas.

A dupla voltou a conversar e fizeram as pazes “oficialmente”, compartilhando a novidade com o público, ao se abraçarem em um clipe de Taylor Swift para a música “You Need to Calm Down”.

3. Taylor Swift: Regravação de álbuns antigos

“Estão vendendo meu legado para alguém que um dia tentou destruí-lo”, começou Taylor sobre a decisão de regravar os álbuns anteriores. A cantora revelou também as tentativas frustradas de comprar o seu trabalho por anos, até perdê-los com a troca de gravadoras.

No contrato assinado com a Big Machine Records, detentora dos seis primeiros álbuns da artista, Taylor venderia os seus “masters”, ou seja, as gravações de suas músicas, enquanto permaneceria dona das letras e composições.

A cantora explicou que a venda da gravadora Big Machine para o empresário Scooter Braun incluía toda a sua produção. Braun é responsável por artistas como Justin Bieber e Demi Lovato e estava relacionado a desavenças na indústria musical com Swift.

A decisão de regravar os títulos que estavam na posse da gravadora anterior inspirou os relançamentos de álbuns com músicas extras que não haviam sido selecionadas no material original, além de clipes exclusivos.

4. Taylor Swift e Matt Healy: um “casal” controverso

O suposto relacionamento amoroso entre Matt Healy, vocalista da banda The 1975, e Taylor Swift causou um desconforto entre os fãs da cantora. O casal se aproximou após o término da artista com o ator Joe Alwyn.

Healy é conhecido por performances polêmicas em seus shows e por uma aparição no podcast The Adam Friedland Show. Os co-apresentadores e o cantor fizeram comentários depreciativos sobre a rapper Ice Spice, além de zombarem de sotaques chineses e havaianos.

