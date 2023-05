Adidas doa lucros da coleção com Kanye West após fala antissemita

Estoque da parceria de Kanye West (Ye) com Adidas é avaliado em 1,2 bilhão de euros será vendido e terá lucros doados

A Yeezy, colaboração de Kanye West (Ye) com Adidas, ganhou um novo desfecho: após o encerramento do contrato em outubro de 2022, devido falas antissemitas do rapper publicadas nas redes sociais, a Adidas anunciou que irá vender todo o estoque de tênis e doará os lucros.

Parceria que surgiu em 2015, a Yeezy chegou a vender 1 bilhão de dólares em tênis no ano de 2019. O estoque atual que será vendido pela Adidas é avaliado em 1,2 bilhão de euros. O anúncio da venda foi confirmado pelo CEO Bjørn Gulden.



"O que estamos tentando fazer é vender parte do estoque e doar o dinheiro às organizações que estão nos ajudando e que foram atingidas pelas declarações de Kanye", afirmou o executivo no encontro anual de acionistas da Adidas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ele revelou que chegou a considerar a queima dos calçados, mas desistiu. "Queimar milhões de pares não faz sentido", justificou.

Sobre o assunto Morre DumDum, rapper e vocalista do Facção Central, aos 54 anos

Lei Paulo Gustavo prevê repasse de R$ 178 milhões para o Ceará

Gratuito: últimos dias para visitar exposição Negros na Piscina

MinC destina R$3,8 bilhões para Cultura com Lei Paulo Gustavo

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Escute o podcast clicando aqui