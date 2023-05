Taylor Swift relança disco 'Midnights' com 23 faixas e convidados

A artista Taylor Swift lançou nesta sexta, 26, nova versão do seu álbum "Midnights". "The 'Till Dawn Edition" traz colaborações com Ice Spice e Lana Del Rey

Taylor Swift disponibilizou nesta sexta, 26, uma nova edição de “Midnights”, seu último álbum lançado em outubro de 2022. Esta versão, “Midnights: The 'Till Dawn Edition” (Meia-noite até o amanhecer) traz 23 faixas.

O álbum tem 10 músicas a mais que o original do ano passado e três a mais que a edição “3am Edition”, lançada de surpresa 3 horas após o álbum original, ainda em 2022.

Por meio do seu twitter, Swift anunciou no dia 24 que o disco apresenta colaborações com Ice Spice e Lana Del Rey. Ice Spice participa na música “Karma”, enquanto Lana grava sua participação em “Snow on The Beach”.

O álbum está disponível nas plataformas de streaming desde a madrugada, com algumas novas versões de canções já lançadas e a inédita “His Different”. No mesmo tuíte, Taylor anunciou outra música inédita, “You’re Losing Me”. Atualmente essa canção só está disponível em CD, que só pode ser adquirido presencialmente nos shows. Não há previsão da música entrar nos streamings.

Polêmicas envolvendo os feats

As duas participações da nova versão de "Midnights" foram polêmicas antes do anúncio, com internautas acusando a colaboração de ser “insidiosamente calculada”. Nas últimas semanas, repercutem acusações de racismo contra Matty Healy, que tem sido flagrado com a cantora e apontado como novo namorado de Swift.

O vocalista da banda “The 1975” participou do podcast “The Adam Friedland Show”, em que se envolveu em uma discussão sobre a etnia da rapper Ice Spice. Durante a discussão, um dos participantes fez imitações de sotaques, algo que Matty zombou junto.

Quanto a Lana Del Rey, fãs da cantora ficaram ansiosos para a primeira versão de “Midnights”, pelo anúncio da colaboração com a artista. Contudo, após terem acesso a primeira versão da música, se indignaram com a participação sendo limitada a uma voz de suporte.

Pelo twitter, críticos defendem que os convites para Ice Spice e Lana não passam de estratégias de relações públicas, como uma forma de controlar o debate online sobre ela. Fãs devotos de Taylor Swift pedem publicamente, na forma de cartas-abertas endereçadas a cantora, para que ela se afaste de Matty Healy e “se envolva em uma reflexão genuína”.



