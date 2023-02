Grammy 2023: grupo brasileiro ganha com Melhor Álbum de Pop Latino

O grupo brasileiro Boca Livre, recebe prêmio de Melhor Álbum Pop Latino com o álbum "Pasieros" no Grammy 2023; álbum é em parceria com o músico Rubén Blades

O Boca Livre ganhou o prêmio de Melhor Álbum de Pop Latino com “Pasieros”, parceria do grupo brasileiro com o músico panamenho Rubén Blades, durante a cerimônia do Grammy Awards 2023. O disco disputava a categoria com os álbuns “De Adentro Pa Afuera”, de Camilo; “Aguilera”, de Christina Aguilera, “Viajante”, de Fonseca; e “Dharma +”, de Sebastián Yatra.

A parceria do grupo com Rubén iniciou ainda em 2011, quando gravaram a primeira versão de "Pasieros". Nascido na Cidade do Panamá, Rubén Blades é cantor, compositor e músico que alcançou o sucesso na década de 1970, ao dar novos ares aos ritmos latinos.

Formado pelos cariocas Maurício Maestro, Zé Renato, Lourenço Baeta e David Tygel, o Boca Livre lançou o álbum em colaboração com Rubén em maio de 2022. Atualmente, o grupo Boca Livre não está mais junto devido a divergências políticas entre os membros.



Ouça "Pasieros", álbum latino vencedor do Grammy 2023:

