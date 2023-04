Kim Kardashian é confirmada no elenco de ‘American Horror Story’

Kim Kardashian terá seu primeiro papel de destaque como atriz em nova temporada de "American Horror Story"; série de terror produzida por Ryan Murphy contará com Emma Roberts novamente no elenco

A empresária e socialite Kim Kardashian anunciou que participará da próxima temporada da série “American Horror Story”. Em breve teaser compartilhado nas redes sociais nesta segunda-feira, 10, Kim aparece dividindo os créditos de anúncio com Emma Roberts, atriz que retornará ao elenco da produção após participar de cinco temporadas.

Produzida por Ryan Murphy, a 12ª temporada da série de terror também terá participação do ator Matt Czuchry (“The Resident” e “Gilmore Girls”) e tem filmagens previstas para iniciar no mês de abril, de acordo com o noticiário internacional.

Sem mais detalhes, o vídeo divulgado exibe os nomes das artistas com foco no termo "Delicate", que pode indicar o novo tema da próxima leva de episódios. Lançada em 2011, “American Horror Story” se renova a cada temporada com novos temas e protagonistas.

Após a revelação, o portal The Hollywood Reporter adiantou com exclusividade mais sobre a participação de Kim Kardashian na série. O papel foi escrito especialmente para a estrela, e sua trama é inspirada no livro "Delicate Condition" de autoria de Danielle Valentine, que ainda será lançado. De acordo com o site, o enredo envolve uma mulher que está convencida de que há uma força sinistra atuando contra seu desejo de engravidar.

“Kim está entre as maiores e mais brilhantes estrelas da televisão do mundo e estamos entusiasmados em recebê-la na família AHS”, disse Ryan Murphy, em um comunicado ao site estadunidense.



“Emma e eu estamos empolgados em colaborar com essa legítima força da cultura norte-americana. Halley Feiffer escreveu um papel divertido, elegante e aterrorizante especialmente para Kim, e esta temporada é ambiciosa e diferente de tudo que já fizemos”, antecipou. Apesar de já ter atuado em produções pontuais, este promete ser o trabalho de ficção na televisão de maior projeção para Kim Kardashian até agora.



