Taylor Swift anuncia estreia como diretora de longas

Um dos principais nomes da música contemporânea, a cantora e compositora Taylor Swift estreará como diretora e roteirista de longas-metragens em breve. A produção será da Searchlight Pictures, responsável por obras premiadas no Oscar como "Nomadland", "Cisne Negro" e "Quem Quer Ser Um Milionário".

Apesar do anúncio do projeto, não há detalhes sobre a trama ou sobre datas. A artista vem se dedicando a explorar a linguagem audiovisual, tendo destaque pela direção do curta-metragem "All Too Well: The Short Film", que está, inclusive, elegível para o Oscar do ano que vem na categoria do formato.

Na promoção do vídeo da música homônima, a artista ainda listou alguns filmes que foram referências para o clipe. Entre elas, os dramas de separação "Kramer vs. Kramer" (1979), com Meryl Streep e Dustin Hoffman e "História de um Casamento", com Scarlett Johansson e Adam Driver; além dos longas "The Souvenir" (2019) e "The Souvenir: Part II", da britânica Joanna Hogg.

No Festival de Toronto deste ano, a artista falou sobre o desejo de explorar a linguagem cinematográfica e que o próximo passo após os trabalhos menores "seria comprometer-se a fazer um filme". Como atriz, Taylor fez pequenas participações em filmes como "Cats" e "Amsterdam.

