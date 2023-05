Taylor Lautner ‘reza’ por John Mayer após anúncio de Taylor Swift

Taylor Lautner publicou um vídeo "rezando" por John Mayer. Ambos os artistas terão seus relacionamentos com Taylor Swift revividos no lançamento de "Speak Now (Taylor’s Version)"

Taylor Swift anunciou que seu próximo álbum será uma nova versão de “Speak Now” e tem previsão para o mês de junho. Gravado originalmente em 2010, a nova versão será intitulada “Speak Now (Taylor’s Version)”, projeto que faz parte de uma série de regravações da cantora de seus álbuns anteriores.

Assim como suas outras produções, “Speak Now” possui canções que falam sobre relacionamentos passados da artista estadunidense. Entre as faixas do disco, “Back to December” foi dedicada ao ator Taylor Lautner, com quem a cantora teve um breve namoro, que seus fãs consideram como um dos mais saudáveis.

Além da música em homenagem ao ator da saga “Crepúsculo”, o álbum de 2010 também traz “Dear John”, canção que fala sobre o relacionamento de Swift com o músico John Mayer. Na época do lançamento do disco, Taylor Swift estava afastada do cantor e guitarrista, 12 anos mais velho que ela.

Sendo um dos poucos ex-namorados que não recebeu críticas, Taylor Lautner comentou que “se sente seguro” com a escolha de “Speak Now” ser o próximo álbum a ganhar uma regravação. O ator, que casou recentemente, aproveitou para publicar um vídeo “rezando” por John Mayer - que terá seu namoro antigo revivido pelos fãs da diva.

No vídeo publicado em seu perfil no TikTok, o ator utiliza a canção “Dear John”, enquanto se ajoelha e começa a “rezar”. Na legenda da postagem Taylor Lautner escreveu: “#prayforjohn”.

