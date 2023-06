Com shows no Brasil, Taylor Swift bate novo recorde com ‘Midnights’

Último álbum de estúdio de Taylor Swift quebrou novo recorde no Spotify; autora de "Midnights" anunciou shows no Brasil para novembro de 2023

Com shows no Brasil marcados para ocorrer no mês de novembro, nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, Taylor Swift segue quebrando recordes na música. A mais recente conquista da cantora foi com o seu último álbum de estúdio: “Midnights”.

Divulgado no início desta semana, o disco da artista alcançou a marca de 5 bilhões de reproduções no Spotify desde o seu lançamento, ocorrido em outubro de 2022. O feito torna “Midnights” o primeiro álbum de uma artista feminina a conquistar o número em pouco tempo.

Taylor Swift atualmente é a terceira artista mais ouvida mundialmente no Spotify, atrás de The Weeknd (1º) e Ed Sheeran (2º), sendo a primeira entre as cantoras feminina. Ainda com “Midnights”, a estadunidense contabiliza mais 875 milhões de reproduções com a música “Anti-Hero”.



Taylor Swift no Brasil

O anúncio da turnê de Taylor Swift no Brasil, com a “The Eras Tour”, se tornou realidade. Em publicação no Twitter, a produtora Time For Fun divulgou que a artista está chegando, com Sabrina Carpenter sendo a convidada especial.

Os shows divulgados foram em São Paulo, nos dias 25 e 26 de novembro, no Allianz Parque, e no Rio de Janeiro, dia 18 de novembro, no Estádio Nilton Santos. Além destes, a cantora fará outras cinco apresentações no México e Argentina.

Taylor Swift: The Eras Tour

A “The Eras Tour” é a sexta turnê mundial da estrela norte-americana e a primeira em quase cinco anos de hiato dos palcos depois da “Reputation Tour”, 2018, que quebrou o recorde de turnê de maior bilheteria nos EUA. Vale lembrar que a cantora se preparou para iniciar um novo giro pelo mundo em 2020 em apoio ao disco “Lover”, que precisou ser cancelada devido ao avanço da pandemia de Covid-19.

A pré-venda começará na próxima terça-feira, 6, às 10 horas para todos os clientes que adquiriram ingressos para os shows de 2020. Para os clientes do C6 Bank, a pré-venda começará na sexta-feira, 9, e a venda geral na segunda-feira, 12, sempre no mesmo horário.

Em São Paulo, o valor dos ingressos varia entre R$190 e R$1.050. No Rio de Janeiro, entre R$240 e R$950

Taylor Swift no Brasil: datas da The Eras Tour

24/08: Cidade do México, no Foro Sol

25/08: Cidade do México, no Foro Sol

26/08: Cidade do México, no Foro Sol

09/11: Buenos Aires, no Estádio River Plate

10/11: Buenos Aires, no Estádio River Plate

18/11: Rio de Janeiro, no Estádio Nilton Santos-Engenhão

25/11: São Paulo, no Allianz Parque

26/11: São Paulo, no Allianz Parque

Valores dos ingressos para show de Taylor Swift em São Paulo

Pista Premium: R$1.050 (inteira) e R$525 (meia-entrada)

Cadeira Inferior: R$750 (inteira) e R$375 (meia-entrada)

Cadeira Superior: R$500 (inteira) e R$ 250 (meia-entrada)

Cadeira Inferior Norte A - Visão Parcial: R$480 (inteira) e R$240 (meia-entrada)

Cadeira Inferior Norte B - Visão Parcial: R$480 (inteira) e R$240 (meia-entrada)

Cadeira Superior Norte A - Visão Parcial: R$380 (inteira) e R$190 (meia-entrada)

Cadeira Superior Norte B - Visão parcial: R$380 (inteira) e R$190 (meia-entrada)

Valores dos ingressos para show de Taylor Swift no Rio de Janeiro

Pista Premium: R$950 (inteira) e R$475 (meia-entrada)

Pista: R$650 (inteira) e R$325 (meia-entrada)

Cadeira Inferior Leste: R$750 (inteira) e R$375 (meia-entrada)

Cadeira Inferior Oeste: R$750 (inteira) e R$375 (meia-entrada)

Cadeira Superior Leste: R$480 (inteira) e R$240 (meia-entrada)

Cadeira Superior Oeste: R$480 (inteira) e R$240 (meia-entrada)

