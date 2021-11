Taylor Swift lança 'Red (Taylor’s Version)' com 9 faixas inéditas

A cantora estadunidense Taylor Swift lançou hoje seu segundo álbum de regravações Red (Taylor 's Version). O álbum conta com novas versões das músicas do seu álbum "Red", de 2011, além de 9 faixas inéditas. Tem ainda colaborações exclusivas da regravação, como Ed Sheeran e Phoebe Bridgers. A cantora havia anunciado em fevereiro deste ano que regravaria os seus seis primeiros álbuns numa tentativa de reaver o controle sobre sua discografia.

Com total de 30 faixas, cinco delas trazem participações especiais: em “Nothing New” com Phoebe Bridgers; com Ed Sheeran na anteriormente lançada“Everything Has Changed” e em “Run”; em “I Bet You Think About Me” com Chris Stapleton; e em “The Last Time” com Gary Lightbody do Snow Patrol.

Além disso, o novo álbum inclui a versão longa, com 10 minutos, de “All Too Well”, um dos relançamentos mais aguardados pelos fãs da cantora. Taylor também lançará um videoclipe em formato de curta para a faixa hoje às 21 horas (horário de Brasília). O filme conta com Dylan O’Brien, da série "Teen Wolf", e Sadie Sink, de "Stranger Things".

Taylor anunciou no começo do ano que começaria a regravar seus seis primeiros álbuns. O primeiro relançamento foi o álbum "Fearless" em abril deste ano. A cantora foi motivada a regravar seu trabalho como uma forma de reavê-lo em suas mãos. Sua discografia original está atualmente sob controle de Scooter Braun, com quem ela tem uma longa história de desavenças e desafetos. Isso aconteceu porque sua primeira gravadora, a Big Machine, foi vendida para a Ithaca Holdings, empresa de Braun, em 2019. Sob o selo daquela gravadora, Swift lançou “Taylor Swift” (2006), “Fearless” (2008), “Speak Now” (2010), “Red” (2012), “1989″ (2014) e “Reputation” (2017). Agora, a cantora tem empreendido seu projeto de relançamento desses álbuns, intercalando com projetos originais, para poder recuperar seu trabalho.

