All Too Well: Taylor Swift apresenta filme autoral de 10 minutos; assista

Taylor Swift lançou às 21 horas de hoje, sexta-feira, 12, o filme "All Too Well", uma adaptação visual do conteúdo lírico da canção de mesmo nome, incluída no disco regravado "Red (Taylor's Version) lançado hoje; assista o vídeo e saiba mais sobre a obra

A cantora Taylor Swift lançou o curta-metragem “All Too Well” às 21 horas de hoje, sexta-feira, 12. Dirigido e roteirizado pela própria artista, o filme é uma adaptação visual do conteúdo lírico da canção de mesmo nome, incluída na regravação do disco Red (Taylor's Version), também lançado nesta sexta. O novo álbum apresentou nove faixas inéditas, incluindo uma versão de 10 minutos de “All Too Well”, que embala as cenas do filme publicado no YouTube.

O curta é estreado por Sadie Sink, conhecida por seu papel como Max Mayfield em “Stranger Things”, e Dylan O’Brien, o Stiles Stilinski de “Teen Wolf”. Ambos interpretam um casal que, no início do filme, está apaixonado e criando memórias felizes. Ao longo da estória, o relacionamento começa a se deteriorar e eventualmente chega ao fim. Taylor Swift também faz uma participação no filme, ao interpretar a personagem principal 30 anos mais tarde, promovendo um livro que escreveu sob o mesmo nome da canção.

As letras de “All Too Well” acompanham os elementos visuais apresentados no filme, principalmente um cachecol vermelho que a personagem esquece na casa da irmã do namorado. A peça de vestuário é referenciada em outros momentos, tanto na música quanto no filme, inclusive no fim. Outras situações são descritas tanto visual quanto musicalmente, como encontros em meio ao outono e discussões acaloradas.

A escalação de Sink e O’Brien para o filme foi uma escolha específica de Swift. Em entrevista ao programa “Late Night with Seth Meyers”, ela relatou que não teria feito o filme caso Sink não tivesse concordado em participar. “Gosto de trabalhar com amigos ou pessoas que acho que ficariam animadas em trabalhar comigo. Nunca fiz um curta-metragem antes. Eu precisava chamar pessoas que talvez acreditassem que eu era capaz de fazer isso [o filme]. Estou simplesmente maravilhada com o que [Sink e O'Brien] fizeram — eles foram lá e entregaram tudo de si”, contou Swift.

All Too Well de Taylor Swift: os antecedentes

A primeira versão lançada de “All Too Well”, parte do disco Red, de outubro de 2012, tem 5 minutos e 29 segundos. Devido a um impasse com seus antigos empresários quanto aos direitos autorais de seus seis primeiros álbuns, Taylor Swift está regravando e relançando esses trabalhos com composições inéditas e novos arranjos para faixas já conhecidas.

Uma “All Too Well” com 10 minutos e 13 segundos foi incluída como 30ª e última faixa de Red (Taylor’s Version), a regravação, que foi lançada nesta sexta-feira, 12. O público da cantora já estava ciente da versão maior da faixa antes mesmo do anúncio de lançamento oficial. A composição de maior duração é a ideia original de Swift, que teve de ser diminuída para o lançamento inicial. O novo lançamento foi produzido por Jack Antonoff.

All Too Well de Taylor Swift: o álbum Red e a cor vermelha

Após o lançamento de Red, diversas revistas e críticos musicais o classificaram como o melhor disco de Swift. Obras subsequentes, como 1989 e Folklore, também receberam destaque, anos mais tarde. Naquela época, em 2012, o conteúdo musical do álbum marcou o início de uma transição do country para o pop na carreira da artista. Faixas como “I Knew Your Were Trouble” e “We Are Never Ever Getting Back Together” foram significativas para a apresentação de novas facetas musicais de Swift.

Conforme a própria artista descreveu, Red é um “álbum de desgosto e cura, de raiva e crueza, de tragédia e trauma, e da perda de um futuro imaginado ao lado de alguém”. Ela escolheu a cor vermelha para intitular esse conjunto de músicas por sentir que o amor poderia ser descrito como um sentimento vermelho. No filme de “All Too Well”, isso pode ser constatado tanto em elementos cenográficos, como o cachecol vermelho, como na própria protagonista, que tem cabelos avermelhados. Naturalmente loira, Swift usa um cabelo ruivo para interpretá-la no fim do filme.

All Too Well: assista ao filme

Clique aqui para assistir ao filme de “All Too Well” ou reproduza o player abaixo.



