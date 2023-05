Beyoncé e Blue Ivy dançam juntas na 'Renaissance Tour’; assista

Beyoncé tem levado inúmeros fãs ao delírio com os shows da turnê mundial “Renaissance Tour”, iniciada no dia 10 de maio. Na última apresentação da diva pop, ocorrido nesta sexta-feira, 26, em Paris, Beyoncé surpreendeu o público ao convidar para o palco sua filha mais velha, Blue Ivy.

Com apenas 11 anos de idade, a filha de Beyoncé e Jay-Z fez sua estreia no palco principal ao lado da mãe durante a música “My Power”, canção que faz parte da trilha sonora do live-action de “O rei Leão”, que estreou em 2019.

Trajando roupas prateadas e óculos escuros, no show, Blue Ivy integrou o balé e apresentou a coreografia da música ao lado dos dançarinos de Beyoncé.

Beyoncé e Blue Ivy na Renaissance Tour: assista



MEU DEUS! Blue Ivy se apresentando com a mãe no palco da ‘Renaissance Tour’. pic.twitter.com/gbDF4cqjKY — QG do POP (@QGdoPOP) May 26, 2023

BEYONCÉ BROUGHT OUT BLUE IVY OMFG ICONIC pic.twitter.com/dgX4Jt10yg — (@beyoncegarden) May 26, 2023 #RenaissanceWorldTour pic.twitter.com/4hTjNA3zsH — BEYHIVE.com.br (@beyhivecombr) May 26, 2023 Beyoncé: 5 momentos marcantes da estreia da Renaissance Tour Beyoncé está de volta aos palcos. A cantora realizou o primeiro show da Renaissance World Tour no dia 10 de maio, em Estocolmo, na Suécia. Durante a performance, a artista falou sobre lançamento de novos clipes, reconheceu a bandeira do Brasil, usou roupa que muda de cor e levou um cavalo prateado gigante ao palco.



Foram quase 3 horas de espetáculo, onde Beyoncé incluiu todas as faixas do álbum "Renaissance" e outras músicas, como "Dangerously in Love", a primeira do show. A Renaissance World Tour segue para outros países da Europa até o mês de junho, como Bélgica, Inglaterra, França, Espanha e Alemanha. Depois passará pelo Canadá e Estados Unidos.

O Brasil ainda não está no cronograma da turnê, mas enquanto essa confirmação não sai, confira os principais momentos da estreia da Renaissance Tour na Suécia.

1. Cavalo prateado

O cavalo prateado que estampa a capa do "Renaissance" foi levado para a turnê. Em cima da escultura, Beyoncé cantou "Summer Renaissance" e sobrevoou o estádio.



2. Vem aí os clipes? Beyoncé comentou

Desde que lançou "Break My Soul", Beyoncé é constantemente questionada sobre novos clipes. Até o momento, o álbum "Renaissance" não possui nenhum vídeo e a cantora comentou o assunto durante a estreia da turnê. “Vocês pedem pelos visuais. Mas vocês chamaram a rainha. E uma rainha se move no seu próprio ritmo. Ela que decide quando quer te dar a p**** de um gostinho. Então pegue seus talheres, isso se você tiver um…”, apareceu no telão durante a performance de "Formation".

“Vocês pedem pelos VISUAIS. Mas vocês chamaram a RAINHA. E uma rainha se move no seu próprio ritmo. Ela que decide quando quer te dar um f*cking gostinho. Então pegue seus talheres, isso se você tiver um…” #ReinassanceWorldTour https://t.co/xuCPc8ZoN1 — Beyoncé Access (@beyonceaccess) May 10, 2023

3. Roupa que troca de cor

Em determinado momento do show, Beyoncé usou um figurino da marca Anrealage, do designer japonês Kunihiko Morinaga, conhecida após a aparição na última Paris Fashion Week. Através de luzes UV e pigmentos fotocrômicos, sensíveis à luz e ao calor, o tecido consegue fazer looks brancos ganharem cor instantaneamente.

BEYONCÉ TROCANDO DE FIGURINO NO PALCO AO VIVO! #RenaissanceWorldTourpic.twitter.com/lkim69QEhl — Beyoncé Access (@beyonceaccess) May 10, 2023

4. Robôs

Em diferentes momentos do show, Beyoncé inseriu robôs na performance e chegou usar um figurino que transformou ela mesma em um robô.

When the robots hang out at the club too long going Yasss! #Beyonce #BeyonceRenaissanceTour pic.twitter.com/TyvwwYL4yj — Flip Phone (@flipphoneevents) May 10, 2023

5. Brasileiros na plateia

A presença de brasileiros na estreia da turnê não passou despercebida pela cantora, que reconheceu a bandeira do País e interagiu com os fãs brasileiros. “Eu estou vendo que o Brasil está aqui", comentou.

“Eu estou vendo que o Brasil está aqui.” — Beyoncé #RenaissanceWorldTour pic.twitter.com/RTUEV019ap — Beyoncé Access (@beyonceaccess) May 10, 2023

