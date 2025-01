Bloqueio nos EUA: TikTok pode cair no Brasil? Quais as alternativas?

Entenda os detalhes do caso, se há riscos de um bloqueio similar no Brasil, quais as alternativas para acessar o TikTok, e conheça aplicativos com funcionalidades similares.

Após as acusações, um longo processo foi iniciado no Congresso dos Estados Unidos, que chegou a convocar o CEO da ByteDance para depor . As alegações de conexão com o governo chinês não foram provadas. Mesmo assim, os parlamentares votaram, em 2024, uma lei banindo o aplicativo do país. O texto foi sancionado pelo presidente Joe Biden no dia seguinte .

A alegação era de que dados de usuários da rede social seriam compartilhados com o governo da China. À época, diversos países proibiram o uso do TikTok por funcionários públicos.

Com isso, o prazo dado para o bloqueio do TikTok nos Estados Unidos voltou a valer. A plataforma, então, foi retirada do ar no país na madrugada de domingo.

Em 2024, o TikTok chegou a enfrentar um processo no País , relativo à Lei Geral de Proteção de Dados. A ação judicial, porém, era referente à possibilidade de usar a rede social sem criar uma conta, que permitiria o acesso de menores de 13 anos, idade mínima para cadastro no aplicativo. O caso, no entanto, não gerou bloqueio do TikTok.

O processo que levou ao banimento do TikTok nos Estados Unidos é referente a uma lei daquele país, e não vale internacionalmente. Não há nenhuma legislação ou decisão judicial, no momento, que possa causar bloqueio do TikTok no Brasil.

As VPNs ganharam certa notoriedade no Brasil em 2024, após o bloqueio do X (antigo Twitter). O Supremo Tribunal Federal (STF) chegou a impor uma multa de R$ 50 mil para usuários que acessassem o X com o uso de ferramentas do tipo, mas voltou atrás e determinou punições apenas para a própria rede social e operadoras de internet.

A maneira mais prática é o uso de um serviço de Rede Privada Virtual ("Virtual Private Network", VPN na sigla em inglês). Ao ativar uma VPN, o usuário acessa apenas o endereço do serviço, e a própria VPN media as conexões. Desta forma, ao usar uma VPN hospedada em outro país, é possível burlar bloqueios geográficos para sites e aplicativos.

Mesmo com um possível bloqueio ao TikTok, há uma série de formas para continuar acessando a rede social — ou outras com formatos similares. Veja abaixo:

2. Navegador TOR

Ao usar o navegador TOR (do inglês "The Onion Router", "roteador-cebola"), a conexão do usuário é desviada por diversos computadores antes de chegar ao destino. Esses computadores são chamados de "nós", que seriam as "camadas", na referência a uma cebola.

Apenas a localização do último computador, o chamado "nó de saída", é revelada ao site. Pelo lado do usuário, por sua vez, é possível saber apenas o primeiro computador (o "nó de entrada") que foi acessado ao se ligar à rede TOR. Técnicas de criptografia impedem, em teoria, que qualquer um dos "nós" saiba o que são os dados que estão passando pela conexão.

Por padrão, o TOR usa nós de entrada e saída aleatórios, que podem ser de qualquer lugar do mundo. Caso o usuário queira simular o acesso a partir de locais específicos, é possível alterar as configurações para usar apenas nós de determinados países.

3. Sistemas de proxy

Sistemas de proxy funcionam de forma muito similar às VPNs: o usuário acessa o proxy, e o proxy, por sua vez, acessa o site ou aplicativo. O site/aplicativo entenderá que a conexão partiu do proxy, e não do computador do usuário.

A principal diferença entre um proxy e uma VPN é a proteção dos dados: enquanto as VPNs criptografam todo o tráfego, ao usar um proxy as informações viajam sem nenhuma proteção adicional. Desta forma, cabe ao usuário usar técnicas de criptografia no próprio computador, antes de acessar o proxy, caso queira garantir que está protegido contra interceptação de dados.

Redes sociais com funcionalidades similares

Quem não quer ter o trabalho de aprender os aspectos técnicos necessários para usar VPNs, proxies ou o TOR, pode usar redes sociais similares ao TikTok. Algumas opções, como o Lemon8, são possibilidades para o bloqueio nos Estados Unidos, mas não estão disponíveis no Brasil. Veja abaixo outras alternativas:

4. Kwai

O Kwai é possivelmente o concorrente mais conhecido, no Brasil, do TikTok. Também de origem chinesa, o aplicativo ganhou popularidade, entre outros motivos, pela estratégia agressiva de divulgação, pagando usuários pelo tempo que passam assistindo vídeos na plataforma.

5. RedNote/Xiaohongshu

Foto: Reprodução/App Store RedNote, ou Xiaohongshu, é um aplicativo com funcionalidades similares às do TikTok

O RedNote, ou Xiaohongshu, tem se tornado o principal destino dos usuários norte-americanos afetados pelo bloqueio do TikTok. Ambas as redes sociais têm funcionamento muito similar, mas o Xiaohongshu apresenta uma dificuldade importante: a interface do aplicativo é completamente em mandarim.

6. Reels de Instagram e Facebook

Inicialmente chamada "Cenas", a funcionalidade de Reels do Instagram surgiu em 2019 como resposta direta ao crescimento do TikTok. Eventualmente, a ferramenta de vídeos curtos chegou ao Facebook, também da Meta, dona do Instagram.

A companhia é conhecida por copiar funcionalidades de concorrentes. Após executivos do Snapchat recusarem repetidamente as propostas de compra da Meta, por exemplo, a empresa desenvolveu os Stories — que também foram adotados no Facebook e, com o nome de Status, no WhatsApp.

Com a iminência do bloqueio do TikTok, o Instagram anunciou mudanças na interface do aplicativo, especialmente na parte dos Reels, para apelar aos "órfãos" da plataforma da ByteDance. Estratégia similar foi adotada com o lançamento do Threads, em 2023, quando usuários descontentes com a aquisição do então Twitter por Elon Musk passaram a buscar alternativas à rede de microblog.

7. YouTube Shorts

Foto: Divulgação/YouTube Shorts, do YouTube, é funcionalidade que imita feed de vídeos curtos do TikTok

Com a popularidade dos Stories, diversas empresas decidiram copiar a cópia e lançaram suas próprias versões dos posts que desaparecem após 24 horas. Atualmente, é difícil encontrar um aplicativo de mensagens instantâneas ou uma rede social que não ofereça a funcionalidade.

O YouTube Shorts segue a mesma lógica, porém com os Reels — que são cópia do TikTok, que foi "livremente inspirado" no Kwai, e assim por diante. Um elemento do Shorts que pode ser positivo ou negativo, a depender do usuário, é que diversos vídeos curtos que já existiam anteriormente no Youtube podem ser encontrados (sem a adaptação para telas verticais, no entanto) pelo Shorts.

8. LinkedIn

Há uma alternativa para quem é fã dos vídeos de coaches, histórias empresariais que nunca aconteceram realmente, e citações inspiracionais sem fundamento. O LinkedIn tem uma seção de vídeos curtos repleta de dicas de empreendedorismo impossíveis de serem postas em prática e conselhos financeiros inviáveis para a maioria da população, sem a distração de animais fofos, dancinhas ou trends.

