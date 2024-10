iPhone 16: país proíbe uso e venda de produtos da Apple; entenda

O governo da Indonésia proibiu a venda e uso do iPhone 16 e demais produtos da Apple devido a promessas de investimento não cumpridas pela empresa

Na onda de banimentos controversos , o governo da Indonésia decretou a proibição não apenas do recém-lançado iPhone 16 , mas de todos os produtos inéditos produzidos pela Apple em seu território nacional. A decisão foi tomada devido a promessas de investimento não cumpridas pela empresa.

O ministro citou as promessas não cumpridas da Apple de investir na Indonésia e o não cumprimento dos requisitos para componentes produzidos localmente como motivos para a proibição. A política visa proteger os fabricantes nacionais e atrair investimentos estrangeiros.

iPhone 16 banido na Indonésia: proibição na quarta maior população do mundo

Um relatório cita números do Ministério da Indústria, mostrando que a Indonésia tem 354 milhões de celulares ativos, enquanto a população do país é de cerca de 280 milhões. Desde o lançamento do iPhone 16, em setembro, cerca de 9 mil unidades desse modelo entraram na Indonésia por meio de bagagem de passageiros.

“Esses telefones entraram legalmente, mas serão ilegais se comercializados na Indonésia”, informou o ministério.