Rede social chinesa Kwai é a nova patrocinadora do Fortaleza; saiba os detalhes

O Tricolor do Pici será o primeiro clube do futebol brasileiro a ser patrocinado pela plataforma. O acordo é exclusivo e trará conteúdos digitais inéditos do Leão

O Fortaleza anunciou, neste sábado, 15, um novo patrocinador. Trata-se da Kwai, plataforma digital chinesa que terá sua marca estampada na parte frontal da camisa do Tricolor do Pici já a partir do confronto deste domingo, contra o Cuiabá, pela Série A do Brasileirão. O vínculo da parceria vai até o fim da temporada de 2023 com possibilidade de renovação.

O Fortaleza será o primeiro clube de futebol do Brasil a ser patrocinado pela Kwai. O acordo é exclusivo com o Leão, ou seja, a empresa não estampará sua marca em outros times do futebol brasileiro neste restante de 2023.

Com o acerto, a Kwai passa a ser a plataforma oficial de vídeos curtos do Fortaleza — isso significa que o Leão não deve mais utilizar aplicativos semelhantes, como o Tik Tok. Haverá conteúdos exclusivos do Tricolor na rede social chinesa, assim como transmissões ao vivo de jogadores e membros da comissão técnica. A ideia é aproximar o torcedor do dia a dia do clube.

A Kwai estampará sua marca somente no uniforme da equipe profissional de futebol, já que a categoria feminina e de base não entraram no acordo. Em relação aos valores do patrocínio, o montante foi mantido em sigilo por ambas as partes.