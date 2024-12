IA da X estreia o gerador de imagens fotorrealistas gratuito

O POVO pediu para o Grok, a IA do X, criar uma imagem personalizada com Cristiano Ronaldo e Messi vestindo as camisas do Fortaleza e do Ceará, respectivamente / Crédito: Imagem gerada por Grok AI

A Inteligência Artificial (IA) do X, o Grok, lançou um gerador de imagens fotorrealistas conhecido como Aurora. A ferramenta funciona de forma muito semelhante à versão padrão do gerador de imagens do Grok, mas produz imagens mais próximas de uma fotografia real. Os primeiros relatos de acesso surgiram no sábado, 7. Alguns usuários da rede social de Elon Musk afirmaram ter acesso ao Aurora. Porém, logo depois, outros disseram não conseguir o mesmo, já que, anteriormente, a ferramenta era um recurso pago.

Inicialmente disponível no menu de seleção de modelos do Grok como “Grok 2 + Aurora (beta)”, ela foi rapidamente substituída por “Grok 2 + Flux (beta)”, sugerindo que o Aurora pode ter sido lançado prematuramente ao público. Em resposta a um tweet que mostrava imagens do Cybertruck criadas com o Aurora, Elon Musk comentou: “Este é o nosso sistema interno de geração de imagens. Ainda em beta, mas vai melhorar rápido”. IA do X: o que o gerador de imagens Aurora pode fazer? Ao contrário de outros geradores de imagens controlados por IA, o Aurora permitiu a criação de imagens com figuras públicas e protegidas por direitos autorais, incluindo personagens da Disney, sem restrições aparentes. De acordo com o TechCrunch, a ferramenta se absteve de gerar nudez explícita, mas permitiu conteúdo gráfico, como “um (Donald) Trump ensanguentado”.

Usuários também compartilharam exemplos do Aurora criando imagens de figuras conhecidas e personagens protegidos por direitos autorais, incluindo jogadores de futebol e basquete, Elon Musk, Luigi e Mickey Mouse em uma luta de boxe. Paisagens alteradas: Inteligência Artificial deixa cidades brasileiras com aspecto de abandono; VEJA

As gerações detalhadas do Aurora representam uma melhoria notável em relação ao modelo Flux do Grok e parecem rivalizar com a qualidade de outros modelos, como o DALL·E 3 da OpenAI.

IA do X: teste da ferramenta de imagens Embora as imagens tenham recebido elogios online por sua qualidade e realismo, ainda havia evidências de que foram geradas por IA, como proporções incomuns nos braços e mãos, além de uma suavidade exagerada em algumas características faciais e da pele. O POVO testou a ferramenta solicitando os pedidos mais aleatórios possíveis, envolvendo personalidades políticas, da cultura pop, musical e dos esportes. A imagem principal desta matéria foi criada pelo Grok, a IA do X, ao ser solicitada para gerar uma imagem personalizada com os jogadores de futebol Cristiano Ronaldo e Messi vestindo as camisas de times cearenses, o Fortaleza e o Ceará, respectivamente.