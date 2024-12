Instagram permite agendar mensagem na DM; veja como fazer

Contas comuns também são beneficiadas, que podem utilizar as mensagens como lembretes. É possível agendar os recados com até 29 dias de antecedência .

É possível escolher a data e horário em que a mensagem será enviada na DM Crédito: Captura de tela/Instagram

Últimos recursos anunciados pela Meta

Em 2024, a Meta lançou uma série de recursos, e descontinuou outros. Entre as atualizações estão a criação de contas para adolescentes e a Meta AI, inteligência artificial (IA) da big tech, integrada aos stories do Instagram.

No entanto, os filtros e efeitos do Instagram feitos por criadores serão desativados a partir do início do próximo ano.