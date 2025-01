Prepare-se para alta de gastos globais com tecnologia em 2025

Confira quatro simpatias para atrair dinheiro extra / Crédito: Daniel Dan/Pexels

De acordo com dados da Gartner, os gastos globais com tecnologia da informação (TI) devem alcançar 5,74 trilhões de dólares em 2025, representando um aumento de 9,3% em relação a 2024. Foco de investimentos de empresas de tecnologia para a construção de infraestrutura, é nesse contexto que a Inteligência Artificial Generativa (GenAI) será um dos principais impulsionadores do setor. A previsão é de investimentos contínuos em inovação e soluções que atendam a uma demanda crescente por digitalização, automação e segurança. Esse avanço reflete a crescente importância das tecnologias emergentes, que não apenas transformam operações, mas também criam novas oportunidades de negócios para empresas de todos os portes.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Para Ariel Salles, Vice-Presidente de Tecnologia da Avivatec, empresa brasileira especializada em soluções de tecnologia para o mercado, "o mercado de tecnologia tem demonstrado uma resiliência impressionante, mesmo diante dos desafios globais. As empresas estão cada vez mais comprometidas em integrar soluções digitais, priorizando a inovação para se manterem competitivas. O foco agora está em como aproveitar as novas tecnologias para aumentar a produtividade e melhorar a experiência do consumidor."

Veja entAo 4 tendências do mercado de tecnologia que ganham ainda mais destaque em 2025: Inteligência Artificial Generativa (GenAI) A GenAI continuará a ser uma das principais tendências no mercado de tecnologia em 2025. Com a capacidade de criar conteúdo, automatizar processos e melhorar a personalização de serviços, as empresas estão adotando cada vez mais soluções de GenAI para melhorar a eficiência operacional e oferecer experiências mais inovadoras aos consumidores. A tecnologia promete ser um diferencial competitivo, impulsionando a transformação digital em diversos setores, como marketing, atendimento ao cliente e desenvolvimento de produtos.

Cloud computing No próximo ano, a computação em nuvem deixará de se concentrar apenas em armazenamento e processamento sob demanda. O foco estará na integração da nuvem com tecnologias como Inteligência Artificial (IA), Internet das Coisas (IoT) e segurança cibernética, o que permitirá uma maior automação e análise de dados em tempo real. Big Data