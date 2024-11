TikTok será banido no Brasil? Entenda processo que envolve o app

A ANPD impôs exigências ao TikTok, que, se não cumpridas até 14 de novembro, podem levar ao banimento do aplicativo no Brasil por violar a LGPD

Entre as exigências da ANPD está restringir acesso ao TikTok para usuários sem conta ou login . Segundo o órgão, essa introdução sem login facilitaria o acesso de menores de 13 anos (idade mínima permitida no app).

A Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) decretou uma série de exigências na última segunda-feira, 4, para a plataforma de vídeos TikTok. Caso o aplicativo não resolva as pendências, poderá sofrer sanções no Brasil, entre elas o banimento .

Outro motivo para uma possível proibição do aplicativo no Brasil são as suspeitas de que o TikTok teria coletado dados de usuários de forma oculta . A teoria surgiu a partir de uma denúncia motivada pela matéria “TikTok is Watching You”, publicada pelo portal Vice: Italiano.

Além da proibição do feed sem cadastro, a ANPD exige que a plataforma apresente um plano para aprimorar os mecanismos de verificação de idade e garantir a proteção dos dados de menores. O processo de fiscalização do TikTok começou em 2021 e uma nova etapa foi implantada a partir do dia 4 de novembro.

TikTok banido? Diferenças e semelhanças em relação ao banimento do X

Todas as pendências em torno do TikTok podem, em tese, ser cumpridas tranquilamente, já que envolvem modificações na interface e no acesso — diferente do caso do X, que teve outros imbróglios envolvendo seu atual proprietário, Elon Musk.

Porém, caso a plataforma mantenha o modelo atual e, por isso, também seja banida, passará pelo mesmo processo do antigo Twitter, com a Justiça acionando as operadoras para bloqueio de acesso e remoção do app para download na Google Play Store, no Android, e na App Store, no iOS.