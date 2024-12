Cinco dicas para proteger crianças e adolescentes na internet

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“Assim como ensinamos às nossas crianças a não falar com estranhos na rua, temos que agora ensiná-las a como se comportar na internet. Atualmente, pais e responsáveis devem trabalhar no letramento digital, supervisionando as atividades e ensinado a dinâmicas mercadológicas, pois o uso inadequado da internet pode gerar um meio propício para o adoecimento físico e mental. Vivemos hoje em um cenário múltiplo, e, ao se falar de infâncias e juventudes, se faz necessário promover um debate sobre o uso consciente de telas e dispositivos e a violência no ambiente digital”, comenta Irmo Valdir Gugiel, diretor do Centro Marista de Defesa da Infância e membro do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente de Santa Catarina.