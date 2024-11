IA da Meta no WhatsApp pode ser desativada? Truque pode funcionar

A estratégia usada consiste basicamente em resolver a situação “na base da conversa”. No X, o usuário mostrou que, ao interagir com a IA, solicitou que ela permanecesse desativada por 100 anos e que, em qualquer mensagem direcionada a ela, respondesse apenas com “silêncio”.

Após a confirmação e as respostas recorrentes do usuário, a IA repetia apenas uma única mensagem: “Silêncio”.

Cara desabilitou a AI kkkkkkk pic.twitter.com/1AwB3vrPob — Eu sei tirar as letra grandw (@MamacoGolira) November 4, 2024

Com a viralização do post na rede social, outros internautas decidiram aplicar o mesmo método com os chatbots de seus aparelhos. Alguns até inovaram: em vez de apenas responder com a palavra “silêncio”, pediram que a IA respondesse com nomes, símbolos ou emojis.