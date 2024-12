WhatsApp não funcionará em celulares antigos em 2025; veja modelos

Aplicativo aumenta periodicamente versão do sistema exigida em Androids e iPhones; saiba em quais modelos WhatsApp deixará de funcionar em 2025

A Meta, dona do mensageiro instantâneo WhatsApp, anunciou uma nova exigência mínima de versão do sistema operacional para funcionar em celular. Com isso, diversos smartphones antigos perderão suporte ao WhatsApp em 2025.

O anúncio não é inesperado. Periodicamente, desenvolvedores removem a compatibilidade de seus aplicativos com sistemas obsoletos.