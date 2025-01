Fim dos filtros no Instagram: desativação acontece hoje, 14; entenda

Meta desativa o Meta Spark, encerrando filtros de realidade aumentada de terceiros no Instagram e Facebook; criadores buscam outras alternativas

Em agosto de 2024, a Meta anunciou que em breve descontinuaria o suporte para filtros faciais de realidade aumentada (RA) de terceiros no Instagram e no Facebook, e esse momento chegou.

Até o momento, ainda não está claro como a empresa planeja evoluir suas ofertas no futuro. A descontinuação do Spark marca o fim de uma era, especialmente para artistas que utilizavam a plataforma para expor seus trabalhos.

A medida, revelada em 7 de janeiro, ocorre no momento em que executivos de tecnologia demonstram aproximação com o novo presidente dos EUA , Donald Trump, cujos apoiadores de direita há muito criticam a moderação de conteúdo online, acusando-a de ser uma ferramenta de censura.

Além do fim dos filtros, a Meta anunciou o encerramento de seu programa de verificação de fatos por terceiros nos Estados Unidos, afirmando que isso incentivará “mais discurso” em suas plataformas.

Nesse sistema, colaboradores elaboram correções factuais para postagens, que só se tornam visíveis após serem validadas por outros colaboradores com diferentes pontos de vista.

Fim dos filtros: acesso aos filtros após o encerramento do Meta Spark

Com a desativação do Meta Spark nesta terça-feira, seus efeitos de RA serão removidos das plataformas da Meta, não podendo mais ser utilizados para criar novos conteúdos.

No entanto, de acordo com informações da Meta, os arquivos de efeitos, vídeos de demonstração e outros materiais estarão disponíveis para download no Meta Spark Hub até 14 de janeiro de 2025.

Como baixar os efeitos e filtros do Instagram?

Para baixar e ter acesso a algum arquivo de efeito no Meta Spark Hub, siga os passos abaixo: