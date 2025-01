Suprema Corte decide manter proibição do TikTok nos EUA

A Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu nessa sexta-feira, 17, manter a lei federal que proíbe o TikTok de operar no país caso a empresa controladora, ByteDance, não se desfaça do aplicativo.

Com a decisão da Suprema Corte, o TikTok enfrenta um cenário incerto nos EUA. O desenrolar do caso nos próximos dias determinará se a plataforma será forçada a encerrar suas operações ou se uma solução, como a venda do aplicativo, será alcançada para garantir sua permanência no país.

