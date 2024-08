VPN: o que é software para acessar X que pode levar multa de R$ 50 mil

Conheça o VPN, processo para acessar sites bloqueados que podem levar multa de R$ 50 mil Crédito: Reprodução/ Stefan Coders/ Pexels

É por meio do VPN que usuários podem acessar conteúdos publicados em países como Cuba e China, que impõem restrições para que apenas pessoas desses países possam se conectar a esses conteúdos. Conheça um pouco mais sobre o processo de VPN. VPN: o que é o software para acessar X, antigo Twitter Essencialmente, uma VPN criptografa o tráfego de internet e mascara o endereço IP que passa por este processo, o que, semelhante ao endereço residencial, pode revelar a localização física. Simplificando, uma VPN é um software que estabelece uma conexão segura entre o computador e a internet ao executar o tráfego de internet por um túnel criptografado para um servidor em um local remoto.

Lula afirma que Elon Musk tem que se submeter à Constituição Brasileira e ao STF; CONFIRA

Essa conexão criptografada pode ajudar a proteger a privacidade online do usuário e a contornar firewalls e desbloquear conteúdo online geograficamente restrito. VPN: para que serve Então, quando se quer manter a atividade online privada do provedor de serviços de internet ou de aplicativos e sites, e parecer que está acessando de um estado ou país diferente, uma VPN permite que isso seja feito.

Provavelmente, o uso mais comum de uma VPN é proteger a privacidade online. Por exemplo, sem uma VPN, caso o usuário esteja procurando uma nova TV online, logo começará a ver anúncios de outros tipos de TVs ou projetores. Isso acontece porque o endereço de IP apareceu em pesquisas por TVs. No entanto, caso complete essa pesquisa por meio de uma VPN, os mesmos sites não poderão ver que a pesquisa veio do usuário. Isso permite manter pesquisas privadas para que as marcas não possam mergulhar na vida pessoal. Outro modo comum de usar VPN é para contornar bloqueios de localização, o que pode ocorrer se o X for totalmente bloqueado no Brasil.

VPN: multa de R$ 50 mil O STF anunciou que qualquer pessoa que use uma VPN para acessar o Twitter/X está sujeita a multas de até R$ 50 mil por dia. A medida intensifica ainda mais a disputa de meses entre Musk e o juiz da Suprema Corte, Alexandre de Moraes, sobre liberdade de expressão, contas de extrema direita e desinformação. Na quarta-feira à noite, 28, o juiz do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes havia alertado Elon Musk que o X poderia ser bloqueado no Brasil se ele não nomeasse um representante legal até o fim do prazo de 24 horas, o que não aconteceu. A empresa está sem representante no Brasil desde o início deste mês. Nesta sexta-feira, 30, foi decretada a suspensão da rede social de forma imediata.