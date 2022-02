Samsung lança Galaxy S22, S22+ e S22 Ultra, que podem vir ao Brasil este mês

Novos topos de linha da fabricante sul-coreana vêm com até quatro câmeras na traseira; propaganda produzida pela Samsung "brinca" com quantidade de lentes do S22 Ultra

A Samsung anunciou na última quarta-feira, 9, seus novos topos de linha para 2022. Os modelos Galaxy S22, S22+ e S22 Ultra são as apostas da fabricante sul-coreana no mercado de smartphones este ano, e devem chegar em breve ao Brasil.

Embora os dois modelos menores sigam o mesmo visual que a linha S21, do ano passado, o S22 Ultra ganhou um design mais quadrado, similar ao dos aparelhos Galaxy Note - que, ao que tudo indica, tiveram sua última geração em 2020. Ele também tem suporte à caneta S-Pen, principal diferencial dos Note e, ao contrário do S21 Ultra, vem com um espaço para guardá-la no próprio celular.

Algumas configurações são comuns aos três aparelhos, como a câmera teleobjetiva (3X) de 10 MP e a grande-angular de 12 MP. As telas, do tipo Dynamic Amoled 2X, têm taxa de atualização variável de 10 a 120 Hz. Sob o display há um leitor de impressões digitais, e o sistema é o Android 12, com a interface One UI 4, da Samsung.

Os corpos dos três modelos são construídos em vidro com moldura de alumínio, com certificação IP68 contra água e poeira. Por fim, o processador é o Exynos 2200 ou Snapdragon 8 Gen 1, dependendo da região - o Brasil receberá este último, com a memória partindo de 128 GB de armazenamento e 8 GB de RAM.

Galaxy S22 e S22+ são quase iguais, exceto no tamanho

Galaxy S22 e S22+ têm design idêntico, com diferença visual apenas no tamanho (Foto: Divulgação/Samsung)



Outras características são compartilhadas somente nos dois modelos menores: a resolução da tela é Full HD+ (1080 x 2340 pixels), a câmera principal é um sensor de 50 MP, e a frontal tem 10 MP. O armazenamento pode ir a 256 GB, mas a memória RAM não muda.

As diferenças entre Galaxy S22 e S22+ ficam nas telas (6,1" e 6,6"), na bateria (3.700 mAh com recarga a 25W no menor, 4.500 mAh com recarga de 45 W no maior) e na conectividade - o S22+ tem suporte a WiFi 6E (contra WiFi 6 do S22) e Ultra Wide Band (UWB), ausente no modelo de entrada.

Preço e início das vendas do Galaxy S22 e S22+ no Brasil

Globalmente, os modelos já estão em pré-venda, chegando às lojas físicas em 25 de fevereiro. Os preços do S22 e do S22+ começam em US$ 799 (cerca de R$ 4.200) e US$ 999 (aproximadamente R$ 5.200) para S22 e S22+, respectivamente, nas versões de 128 GB.

No Brasil, a Samsung fará um evento de lançamento na próxima terça-feira, 15. Ainda não há data de início das vendas ou preços divulgados para o País. Eles serão vendidos nas cores branco, preto, verde escuro e rosa.

S22 Ultra tem visual de Galaxy Note e câmera de 108 MP

O modelo maior é o com mais diferenciações. A primeira, como já dito, fica no visual quadrado, que faz referência à linha Galaxy Note, bem como o suporte à caneta S-Pen, que é integrada. A tela, de 6,8", tem resolução QHD+ (1.440 x 3.088 pixels).

O maior distanciamento, além do visual, está na câmera: são quatro lentes na traseira. O sensor principal do Galaxy S22 Ultra tem 108 MP, e, além da teleobjetiva de 3X e da grande-angular, também presentes nos modelos menores, há uma periscópica, com zoom de 10X. Na frente, são 40 MP para selfies.

Por dentro, a memória RAM vai a 12 GB nas versões com mais armazenamento: há opções de 256 GB, 512 GB e 1 TB. A bateria tem 5.000 mAh, também com 45 W no carregamento.

Preço e início das vendas do Galaxy S22 Ultra no Brasil

Globalmente, o modelo já está em pré-venda, chegando às lojas físicas em 25 de fevereiro. O preço do Galaxy S22 Ultra começa em US$ 1.199 (cerca de R$ 6.300), na versão de 128 GB.

No Brasil, a Samsung fará um evento de lançamento na próxima terça-feira, 15. Ainda não há data de início das vendas do Galaxy S22 Ultra ou preços divulgados para o País. Ele será vendido nas cores preto, branco, verde escuro e vinho

Propaganda do Galaxy S22 Ultra brinca com número de lentes

Além das quatro câmeras na traseira, o S22 Ultra tem uma quinta abertura, para o flash assistido por laser. Diferente dos modelos menores, não há um "módulo" onde os sensores ficam agrupados, com cada lente tendo seu próprio espaço no chassi.

O visual peculiar rendeu uma brincadeira da Samsung, em forma de anúncio. Na propaganda, uma aranha de estimação "se apaixona" por um outdoor do aparelho, cujas câmeras lembram os olhos do aracnídeo. Veja abaixo:

Linha Galaxy S22 traz iniciativa ambiental da Samsung

Um ponto mencionado pela fabricante, durante o lançamento, é a iniciativa "Galaxy for Planet", que busca reduzir o impacto ambiental dos aparelhos Samsung. Para isso, a marca elencou algumas ações de sustentabilidade nos produtos.

Uma delas é o uso de plástico reciclado nos aparelhos - embora não haja muito do material visível nos Galaxy S22, a caneta S Pen do modelo Ultra, além de diversos componentes internos dos smartphones, são feitos de plástico. O material vem de redes de pesca recolhidas do oceano.

Outra novidade bem-vinda é a nova política de atualizações da Samsung. Os smartphones das linhas S e Z, e os relógios inteligentes, a partir dos modelos 2021, passarão a ter quatro anos de upgrades de versão no Android, e um ano além disso de atualizações de segurança. Os modelos da linha A, também a partir de 2021, receberão três anos de upgrades do Android e quatro de patches de segurança.

Uma outra mudança, que também deve ser vendida como iniciativa sustentável, provavelmente irritará os consumidores: nas letras miúdas do site, a Samsung informa que o cabo de dados não será mais fornecido junto aos aparelhos. A "novidade" se junta ao carregador, que já havia sido retirado da caixa em 2021, rendendo inclusive multa do Procon à Samsung e à Apple.

