Celular com 5G: Anatel divulga lista de aparelhos compatíveis; confira

A implantação do 5G no Brasil está prevista para o primeiro semestre de 2022. Em nota, a Anatel informou que apenas aparelhos homologados terão acesso a rede; confira a lista completa de cada celular compatível

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) divulgou na última quarta-feira, 22, uma lista contendo 49 modelos de aparelhos celulares compatíveis com a rede 5G. Para confirmar se o celular está apto para receber a rede, é necessário conferir se o manual do equipamento contém um selo de homologação, ou consultar a operadora sobre a compatibilidade do produto. A implantação da rede no Brasil está prevista para o primeiro semestre de 2022.

Em nota, a Anatel informou que é a homologação é pré-requisito para o uso e comercialização de celulares no país. “A certificação e a homologação garantem ao consumidor a aquisição e o uso de produtos para telecomunicações que respeitam padrões de qualidade e de segurança, além do atendimento a funcionalidades técnicas regulamentadas pela Anatel”, informou a Agência.

Lista dos 49 celulares com 5G homologados pela Anatel

Apple

iPhone 12;

iPhone 12 Mini, Pro e Pro Max;

iPhone 13;

iphone 13 Mini, Pro e Pro Max.



Samsung

Galaxy A32 5G;

Galaxy A52 5G;

Galaxy A52s 5G;

Galaxy M52;

Galaxy Note 20 5G;

Galaxy Note 20 Ultra 5G;

Galaxy S21;

Galaxy S21 FE;

Galaxy S21 Ultra;

Galaxy S21+;

Galaxy Z Flip 3;

Galaxy Z Fold 2;

Galaxy Z Fold 3.

Xiaomi

Mi 10T;

Mi 10T Pro;

Mi 11;

Poco F3;

Poco M3 Pro;

Redmi Note 10 5G;

Xiaomi 11 Lite 5G NE.



Motorola

Moto G 5G;

Moto G 5G Plus;

Moto G100;

Moto G200;

Moto G50 5G;

Moto G71;

Motorola Edge;

Motorola Edge 20;

Motorola Edge 20 Lite;

Motorola Edge 20 Pro.



Nokia

Nokia G50.



Asus

ROG Phone 3;

ROG Phone 5;

ROG Phone 5s;

Zenfone 7;

Zenfone 8;

Zenfone 8 Flip;



Realme

Realme 7 5G;

Realme 8 5G;

Realme GT Master Edition.



TCL

TCL 20 Pro 5G.



Cidades brasileiras aptas a receber o 5G

De acordo com um levantamento realizado pela Conexis Brasil Digital, entidade que reúne empresas de telecomunicações e de conectividade, apenas 7 capitais brasileiras estão com a parte regulatória pronta para possibilitar a chegada do 5G. São elas:

Fortaleza

Boa Vista

Porto Velho

Palmas

Brasília

Curitiba

Porto Alegre

